Rumenigge: “Sane? Dobbiamo ampliare la rosa con i talenti”

TORINO – Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rumenigge ha parlato intervistato dai microfoni di France Football.

“Come tutti i club, cercheremo di risparmiare denaro durante la sessione di mercato estiva. L’offerta sarà superiore alla domanda.”

“Dobbiamo ampliare la nostra rosa con i talenti, non con le stelle. A differenza del Psg, non abbiamo giocatori come Mbappe o Neymar. Portiamo avanti le tre “S”: solidarietà, solidità e serietà. L’impatto del Covid-19? Non sentiremo le conseguenze della crisi quest’estate, ma nella prossima stagione. Tutti perderanno dei soldi, il problema è che nessuno sa per quanto tempo si giocherà a porte chiude. Le saranno sono enormi.”

