Rumenigge: “Dobbiamo ragionare un passo alla volta”

TORINO – Il direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato del momento della squadra tedesca.

“Tutti vorremmo ripetere il 2013 (l’anno del Triplete), ma esattamente come allora, dobbiamo ragionare un passo alla volta. Pensiamo, con calma, di partita in partita. Mi sembra di vedere troppo entusiasmo in giro dopo la vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania. Per ora concentriamoci solo sul Chelsea che non va assolutamente sottovalutato, poi vedremo”. Il programma di avvicinamento prevede la ripresa degli allenamenti il 20 luglio.”

