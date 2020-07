Rugani verso un’altra maglia da titolare

TORINO – Il difensore della Juventus Daniele Rugani, dopo la partita contro il Milan, potrebbe avere una nuova chance. Maurizio Sarri infatti dovrà fare i conti con la squalifica di Juan Cuadrado, che verrà sostituito da Danilo, e con i problemi fisici di Bonucci, al tallone, e di de Ligt, alla spalla. I due verranno valutati oggi alla Continassa e monitorato fino a mercoledì, ma la sensazione è che uno dei due dovrebbe abdicare in favore di Daniele Rugani, che potrebbe avere una nuova possibilità dopo quella contro il Milan, in cui ha sbagliato la partita. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa anche un’autentica bomba totalmente a sorpresa per il mercato bianconero, l’annuncio è semplicemente clamoroso: “Offerta per un fenomeno del Real Madrid!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

