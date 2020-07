Rugani si gioca la Juve

TORINO – Nella Juventus che questa sera affronterà il Milan a San Siro mancherà l’olandese Matthijs de Ligt, oltre a Paulo Dybala.

Il difensore olandese verrà sostituito da Daniele Rugani, che ritroverà il campo dopo la partita contro la SPAL del 22 febbraio, ultima delle sue 7 apparizioni in bianconero. Rugani è chiamato ad una grande prestazione questa sera, per non far rimpiangere il suo compagno squalificato e per dimostrare di essere ancora utile alla causa bianconera.

