Rugani, pronto l’assalto del Leicester

TORINO – La Juve aspetta con ansia l’apertura della sessione invernale del mercato, per Paratici si prospetta un mese molto intenso, sia in entrata che in uscita. Con Mario Mandzukic ad un passo dall’Al-Duhail, ed Emre Can molto richiesto, la prossima cessione da concludere è quella di Daniele Rugani. Il centrale ha trovato poco spazio fin qui e con l’esplosione di Demiral e il rientro di Chiellini ne troverà ancora meno. La società si guarda intorno e valuta le varie offerte. Oggi il Telegraph annuncia un forte interessamento del Leicester per l’ex Empoli, pronto a studiare una giusta proposta per accontentare i bianconeri.