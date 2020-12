Rugani pronto a rientrare a Torino

TORINO – La Juventus è riuscita questa estate a piazzare Daniele Rugani, difensore cresciuto nei bianconeri ma fuori dai piani di Andrea Pirlo, che non vedeva un posto per il giovane difensore italiano nella sua rosa.

Il calciatore è passato in prestito al Rennes in Francia, che ieri ha concluso il suo 2020 con una vittoria nel match casalingo contro il Metz. Come spesso accade da inizio campionato, il difensore Daniele Rugani non è stato della gara per via dell’infortunio alla coscia che ancora lo tormenta da ormai due mesi, e che non accenna a mollare la presa sul calciatore.

L’arrivo del difensore italiano in Ligue 1 non è stato quindi positivo, con due sole apparizioni da inizio stagione, non di certo da ricordare per le qualità messe in campo dal giocatore. A seguito di questo, secondo quanto riporta in Spagna il quotidiano Marca, il giocatore già nella prossima finestra di mercato di gennaio dovrebbe lasciare la Francia e terminare il suo prestito con il club francese per tornare a Torino. A quel punto la Juventus, ancora proprietaria del cartellino, potrebbe cercare una nuova sistemazione al giocatore, per il quale non c’è posto nella rosa di Andrea Pirlo. Su di lui, sempre stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, c’è il Valencia, che da due stagioni segue il difensore ma che non è mai riuscito ad effettuare l’affondo definitivo.

La finestra di gennaio potrebbe quindi essere quella giusta per il difensore per trovare finalmente una squadra, il Valencia appunto, decisa a puntare su di lui per il futuro. Rugani dovrebbe guarire nei prossimi giorni dall’infortunio, ed essere disponibile fin da subito a riprendere gli allenamenti con la sua attuale squadra, il Rennes, in attesa che il mercato faccia il suo corso e decida del suo futuro professionale, che comunque sarà lontano da Torino.

