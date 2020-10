Rugani: oggi le visite con il Rennes

TORINO – Continua il mercato della Juventus, che sta cercando di scremare la sua rosa in questi ultimi giorni di mercato.

A tale proposito i bianconeri sono riusciti a piazzare il difensore centrale Daniele Rugani: il giocatore non rientrava nei piani di Andrea Pirlo ed è stato mandato in prestito in Ligue 1.

Il giocatore passerà al Rennes fino alla fine della stagione con la formula del prestito secco dietro il pagamento di 1,5 milioni di euro, con lo stipendio che verrà interamente pagato dalla società francese.