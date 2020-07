Rugani e la dedica lo Scudetto al figlio in arrivo

TORINO – La Juventus si è laureata per la 38esima volta nella sua storia Campione d’Italia, la nona consecutiva.

Dopo aver festeggiato in campo e negli spogliatoi, i giocatori bianconeri hanno riversato la loro gioia sui social network, con il difensore Daniele Rugani che ha voluto dedicare la vittoria del tricolore al figlio che gli sta per nascere con la compagna Michela Persico: “A te che presto arriverai, ma che già sento qui con me. A te, la dedica più semplice. La più bella di sempre.”

