Rugani al capolinea, scaricato anche da Sarri

TORINO – La storia tra Daniele Rugani e la Juventus sembra definitivamente essere giunta al capolinea.

Con l’assenza di Bonucci di ieri sera, Rugani era l’indiziato numero uno per sostituirlo, ma Sarri ha scelto di rischiare Chiellini, uscito poi tra i due tempi proprio per Rugani. La bocciatura iniziale ha comunque segnato il destino del difensore, che ormai non gode nemmeno più della fiducia di Maurizio Sarri, e che quindi a fine anno dovrebbe andare lontano da Torino.

