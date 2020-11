Ronaldo va in Nazionale: sarà valutato in Portogallo

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha spaventato tutti i tifosi bianconeri ieri nella sfida contro la Lazio, abbandonata anzitempo per un fastidio alla caviglia.

Il portoghese è stato infatti sostituito e sia è accomodato in panchina accompagnato da alcune smorfie che avevano fatto temere il peggio: non sembra però sia successo niente di grave, con il giocatore che già ieri sera ha raggiunto il ritiro della Nazionale e che verrà valutato oggi per capire se rimandarlo a Torino o tenerlo in Portogallo.