Ronaldo, un 2020 con vista Champions League

TORINO – Il 2019 in casa Juve si è concluso con la brutta sconfitta in Supercoppa con la Lazio, un risultato che ha lasciato tanto amaro in bocca ai calciatori, Ronaldo su tutti. Il portoghese si è visto particolarmente arrabbiato e deluso dal risultato, togliendosi la medaglia d’argento dal collo e con un silenzio social che ha fatto molto rumore. Ronaldo è un vincente e parlano i numeri per lui, 12 finali vinte su 12 prima di Riyad. Col nuovo anno però vuole cambiare registro e puntare quella Champions League che sa tanto di casa per lui, già col Lione punta a fare la differenza.