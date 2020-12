Ronaldo tra i tre finalisti del The Best Fifa

TORINO – La Fifa ha reso noti i nomi degli ultimi tre contendenti del premio The Best Fifa, nuovo nome degli ex Fifa World Player, nella categoria miglior giocatore dell’anno.

Tra gli undici candidati resi noti giorni fa, ne sono rimasti solo tre che si contenderanno il premio finale: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski, scelti a favore di ​Thiago Alcântara, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil van Dijk.

