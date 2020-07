Ronaldo recordman anche in Serie A

TORINO – La Juventus ha messo una mano sullo Scudetto con la vittoria di ieri sera sulla Lazio.

Il 2-1 contro i biancocelesti è stato firmato da una doppietta di Cristiano Ronaldo che ha raggiunto quota 51 gol in Serie A: nell’era dei tre punti per vittoria nessuno è stato più veloce di lui a riuscirci, e ha battuto il precedente record, detenuto da Andryi Shevchenko. Ora Ronaldo è a meno uno dal recordman di gol in bianconero in una sola stagione, e punta a superarlo nelle restanti 4 partite.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<