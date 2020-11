TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo continua a segnare ed a sfornare grandi prestazioni, come testimoniato dalla doppietta che ha permesso ai bianconeri di regolare il Cagliari sabato sera.

Il portoghese, con i due gol messi a segno ai sardi, ha timbrato la 35esima rete in 35 partite all’Allianz Stadium, e la Juventus in Serie A è imbattuta tra le mura amiche con lui in campo. Un fattore costante, che Pirlo continua a coccolarsi.