Ronaldo punta un altro record

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è partito per il ritiro della Nazionale portoghese che guiderà nelle partite di Nations League in programma nei prossimi giorni.

Il calciatore è apparso in forma dopo la botta rimediata nella partita contro la Lazio, che lo aveva obbligato a lasciare il campo, e scenderà sul terreno di gioco per difendere i colori della sua nazionale: oltre a questo, Ronaldo avrà uno stimolo in più, che sarà quello di raggiungere Ali Daei, che con 109 gol è il miglior marcatore assoluto delle nazionali: CR7 è fermo a 101 e punta a raggiungerlo per superarlo.