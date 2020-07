Ronaldo punta la Roma

TORINO – La Juventus giocherà domani sera l’ultima partita di campionato contro la Roma all’Allianz Stadium.

I bianconeri potrebbero mandare in campo gran parte dell’Under 23, come anticipato da Sarri dopo la sconfitta contro il Cagliari, ma sembra che Cristiano Ronaldo sarà comunque della partita: il portoghese ha voluto manifestare a Sarri la sua voglia di giocare, e con la Roma dovrebbe essere titolare per provare, con 4 gol, a raggiungere Immobile in testa alla classifica dei cannonieri e per superare il record bianconero di Borel, attualmente eguagliato.

