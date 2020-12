Ronaldo pronto a guidare la Juve

TORINO – La Juventus ha perso la sua ultima partita del 2020 per 0-3 contro la Fiorentina tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri non avevano mai preso 3 gol tra le mura amiche dello stadio torinese in campionato, e in altre occasioni era successo solo in Champions League contro il Real Madrid, quando Cristiano Ronaldo ancora militava nelle Merengues.

Proprio il portoghese, il giorno dopo la disfatta contro la viola, è stato il primo, dopo Leonardo Bonucci, a mandare un messaggio ai tifosi tramite il suo profilo Instagram.

“Con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo finito le nostre partite per il 2020, un anno speciale per molti versi. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite rimandate, lunghe interruzioni e un calendario molto serrato.

Ma questa non deve essere una scusa per niente. Sappiamo che dobbiamo dare più di noi stessi per giocare meglio e vincere in modo più consistente. Siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo!

Spero che questa breve interruzione ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dal finire e crediamo che alla fine festeggeremo ancora una volta con i nostra tifosi.

Credi in noi, abbiate fiducia nel nostro team tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e ce la faremo!

Fino Alla Fine”

Con questo messaggio Ronaldo ha voluto caricare i tifosi e i suoi compagni in vista della ripresa del campionato e degli allentamenti, programmata per il 28 di dicembre. Fino ad allora il portoghese sarà a Dubai per ricaricare le batterie ed attendere alla cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards, dove si gioca il premio del miglior giocatore dell’anno con Messi e Lewandowski.

