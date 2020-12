Ronaldo prende la Juventus sulle spalle

TORINO – Il calciatore e attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è pronto questa sera a tornare in campo dopo il turno di riposo concordato con Andrea Pirlo che lo ha visto riposare sabato sera.

Il numero 7 bianconero è pronto a tornare in campo per trascinare la Juventus, che senza di lui ha una grande differenza di rendimento: compito di Ronaldo sarà portare ancora più in alto la squadra, con Morata oggi e Dybala sabato, che sperano di trarre vantaggi dalla presenza del portoghese in campo.