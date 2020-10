Ronaldo positivo al COVID: si complica la presenza per il Barcellona

TORINO – La Juventus ha ricevuto ieri dalla federazione portoghese la comunicazione circa la positività di Cristiano Ronaldo al COVID, con il calciatore che è rimasto nella sua casa portoghese per passare la quarantena.

Il giocatore dovrebbe saltare le sfide con Crotone e Verona, oltre all’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev, ma sembra che si possa complicare anche la sua presenza per la supersfida contro il Barcellona: secondo quanto previsto dal protocollo Uefa, infatti, un giocatore deve risultare negativo sette giorni prima di giocare la gara. Per questo motivo, CR7 dovrà negativizzarsi entro il prossimo 21 ottobre, altrimenti la prima sfida con Messi potrebbe saltare.