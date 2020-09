Ronaldo-Morata: torna la coppia Real

TORINO – La Juventus ha scelto il suo nuovo numero 9, rompendo gli indugi di mercato e scegliendo Alvaro Morata.

Il ritorno del calciatore spagnolo apre molti scenari in bianconero: il giocatore conosce molti dei suoi compagni presenti alla Juventus, e soprattutto ritroverà Cristiano Ronaldo, con cui ha giocato insieme già a Madrid: dal 2010 al 2013 e nel 2016-17 i due sono stati compagni di squadra, con l’ultima partita giocata insieme che fu proprio la finale di Cardiff vinta contro la Juventus. Nel complesso, sono state 72 le partite giocate in coppia, per 1.752 minuti complessivi, con 52 vittorie, 14 pareggi, 6 sconfitte, con una media di 3.1 gol a match. Ronaldo ha offerto due assist per altrettanti gol di Morata; Alvaro ha ricambiato una volta il favore, con i due che sperano di affinare in bianconero la loro intesa.