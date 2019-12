Ronaldo, KO in finale dopo 5 anni. Ne aveva vinte 12

TORINO – Ieri sera in Supercoppa la Juve non è riuscita a vendicarsi contro la Lazio per la sconfitta in campionato. Al contrario, a fine gara il risultato è stato lo stesso: 3-1 per i biancocelesti. Una sconfitta pesante per Maurizio Sarri e i suoi che invece si aspettavano di tornare a casa con un ‘passeggero’ in più. A fine gara il più nervoso è stato Cristiano Ronaldo, alla sua prima finale persa dopo 5 anni di vittorie nelle quali ne ha portate a casa 12. Il giocatore si è messo la medaglia d’argento al collo molto stizzito e così ha osservato anche la fine della celebrazione per poi recarsi negli spogliatoi senza dire nulla.