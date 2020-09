Ronaldo in tribuna senza mascherina ripreso dalla sicurezza

TORINO – Ieri sera in occasione della vittoria del Portogallo sulla Croazia per 4-1, Cristiano Ronaldo era in tribuna a causa dell’infezione al piede che lo ha colpito.

Il calciatore della Juventus infatti era seduto in tribuna senza la mascherina ed è stato richiamato da un responsabile di sicurezza che lo ha invitato ad indossare il dispositivo di protezione personale. Ronaldo è così riuscito a rubare la scena ai suoi compagni anche senza scendere in campo, con il portoghese che ha poi indossato la mascherina e fatto rientrare il tutto.