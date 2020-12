Ronaldo fissa il nuovo obiettivo: 800 gol

TORINO – Il calciatore e attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha raggiunto con il gol di ieri sera alla Dynamo Kiev quota 750 reti in carriera, e non ha intenzione di fermarsi.

Il calciatore infatti, alla continua ricerca di nuovi stimoli per migliorare se stesso e i suoi numeri, ha già messo nel mirino quota 800 gol in carriera, con tutta la stagione in bianconero da giocare e i prossimi anni, che porteranno il portoghese a scrivere nuovi record e nuove pagine di storia di questo sport.