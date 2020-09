TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha postato sul suo profilo Instagram dopo la vittoria di un altro premio.

Il portoghese ha infatti voluto postare una foto che lo ritrae allo Juventus Training Center della Continassa con in mano il trofeo dell’IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019: “Happy To Win The IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019!”, le parole di CR7 sotto al post.