Ronaldo fa 100 con la Juve

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio a Marassi, per la sfida contro il Genoa, con gli uomini di Andrea Pirlo che vorranno dare continuità alle due vittorie con Torino e Barcellona.

La partita di domani sarà importante per Cristiano Ronaldo, in quanto segnerà il raggiungimento di un nuovo traguardo: il portoghese giocherà infatti per la 100esima volta con la maglia bianconera, e spera di coronare il traguardo con un gol, che contro le squadre di Genoa è sempre arrivato nelle 7 sfide precedentemente disputate.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<