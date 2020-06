Ronaldo: due finali di fila perse per la prima volta in carriera

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma contro il Napoli.

Tra i bianconeri, capaci di creare un’immensa mole di gioco e di occasioni non concretizzate, il più deluso era sicuramente Cristiano Ronaldo, per cui la sconfitta ha lasciato un segno inusuale: per la prima volta in carriera i fatti Cristiano Ronaldo ha perso due finali di seguito, fatto mai accaduto fino a ieri sera.

