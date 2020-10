Ronaldo: corsa contro il tempo verso il Barcellona

TORINO – Archiviato il pareggio ottenuto ieri sera in casa contro l’Hellas Verona di Juric, la Juventus è tornata in campo per preparare la sfida in programma mercoledì sera contro il Barcellona.

Per la partita contro Messi e compagni, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo ancora non sa se avrà a disposizione Cristiano Ronaldo: il portoghese infatti dovrà risultare negativo ai tamponi entro le 21 di domani sera, altrimenti salterà la sfida con la Pulce: in caso contrario Ronaldo è pronto e Pirlo potrà ritrovare il suo fuoriclasse.