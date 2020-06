TORINO – La Juventus tornerà in campo questa sera per la partita in programma contro il Bologna al Dall’Ara, la prima dopo lo stop per il Covid.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia che ha lasciato molti strascichi. A caricare la squadra ci ha pensato però Cristiano Ronaldo, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Mai arrendersi, sempre focalizzati sul prossimo obiettivo.. tutti insieme!”