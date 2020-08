Ronaldo: brindisi e sorrisi a Portofino con vista Champions

TORINO – La Juventus ha vinto la Serie A 2019-2020 conquistando il suo 38esimo Scudetto della storia, il nono di fila.

I bianconeri hanno goduto di un giorno libero dopo la partita con la Roma, con Cristiano Ronaldo che lo ha sfruttato recandosi a Portofino insieme alla compagna Georgina e ad alcuni amici: una serata di relax per il portoghese insieme alla compagna e ad alcuni amici, con la Juventus che oggi lo aspetta per la ripresa degli allenamenti e per prepararsi al meglio alla sfida contro il Lione.

