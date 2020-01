Ronaldo al quarto posto per la Scarpa d’Oro

TORINO – La Juventus ha perso per 2-1 ieri sera contro il Napoli nel posticipo del San Paolo.

A segnare il gol della bandiera per i bianconeri, arrivato a tempo quasi scaduto, è stato l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, arrivato a segnare per 8 partite di fila. Ronaldo ha scalato anche la classifica della scarpa d'oro, nella quale ora si trova al quarto posto.

1 – Ciro Immobile (Lazio) 46

2 – Robert Lewandowski (Bayern) 42

3 – Timo Werner (Lipsia) 40

4 – Cristiano Ronaldo (Juventus) 34

4 – Jamie Vardy (Leicester) 34

6 – Sergio Aguero (Manchester City) 32

7 – Erik Sorga (Flora Tallinn) 31

8 – Ilia Shkurin (Energetik-BGU Minsk) 28.5

9 – Lionel Messi (Barcellona) 28

9 – Wissam Ben Yedder (Monaco) 28

9 – Romelu Lukaku (Inter) 28

9 – Marcus Rashford (Manchester United) 28

9 – Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 28

9 – Danny Ings (Southampton) 28