Ronaldo a tre gol dalla storia bianconera

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo continua a segnare e a scrivere record anche con la maglia bianconera.

Il fuoriclasse portoghese sta inseguendo Immobile nella classifica dei cannonieri, ed è arrivato a 28 reti stagionali contro le 29 del centravanti della Lazio. Ronaldo ha 6 giornate per superarlo, ma soprattutto per segnare almeno altri 3 gol, che gli consentirebbero di scrivere la storia della maglia bianconera. Il record di gol di un giocatore della Juventus in una stagione appartiene infatti a Felice Borel, che mise a segno 31 reti nella stagione 1933-1934, e resta ancora oggi il miglior realizzatore bianconero in un solo campionato. Ronaldo vuole superare il record e ha sei giornate per farlo e per scrivere ancora di più il suo nome nella storia bianconera.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<