Ronaldo a riposo per il Lione

TORINO – La Juventus affronterà questa sera la Roma nell’ultima giornata del Campionato di Serie A.

Maurizio Sarri dovrebbe effettuare un ampio turnover questa sera, dando spazio a molti ragazzi dell’Under 23 e lasciando a riposo Cristiano Ronaldo che così rinuncerà a superare il record di reti di Borel in una sola stagione, avendo solamente eguagliato il record di 32 centri in un campionato. Il portoghese non dovrebbe quindi essere della partita, e potrà così ricaricare le batterie in vista del Lione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<