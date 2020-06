Ronaldo a caccia della Coppa Italia

TORINO – Domani sera la Juventus scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso.

La finale, oltre alla possibilità per la Juventus di vincere la sua 14esima Coppa Italia, sarà per Cristiano Ronaldo l’opportunità di vincere l’unico trofeo nazionale che manca nella sua collezione: in Spagna e Inghilterra ha infatti vinto tutto, ed è proprio la Coppa Italia l’unico trofeo che manca nella sua collezione. Una motivazione in più per spronarlo in vista di domani sera.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<