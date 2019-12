Ronaldo a Benatia: “Vorrei giocare ancora con lui… ma non contro!”, e lui: “Stakanovista incredibile”

TORINO – Ieri l’ex centrale della Juve Medhi Bentia è stato ospite nel programma tv “Le Vestiarie”, durante il quale ha ricevuto un messaggio da parte di Cristiano Ronaldo: “Ciao Medhi, come stai? Ho giocato con te un anno e sono molto felice di averlo fatto. E’ un ragazzo speciale, bravo e simpatico. Ci siamo divertiti molto, lo chiamo ‘maroqui’ perché amo il Marocco e gli ho sempre detto che sono più bello di lui. Spero di poter giocare di nuovo con te, non contro perché sei troppo forte”.

Il centrale poi ha risposto così: "Cristiano è sorprendente. In tutti gli allenamenti mette un'intensità strepitosa, ha un programma personalizzato che conosce a memoria che svolge prima e dopo la sessione normale. E' uno stakanovista del lavoro. Ricordo che dopo una gara con l'Atalanta, dove era subentrato, sul bus di ritorno mi chiese se avessi voglia di fare una seduta in palestra con lui, dopo essere arrivati alle 23 passate a Torino, noi andammo a casa e lui in palestra. Ha sacrificato la sua vita per il calcio".

ECCO IL VIDEO: