Ronaldo a 900km/h con il Jet Gulfstream G200

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, oltre a tutte le soddisfazioni che si è tolto in campo, ha avuto modo di togliersene alcune fuori da esso.

Una di queste è sicuramente rappresentata dal Jet bimotore Gulfstream G200 comprato dal portoghese per 20 milioni di sterline. L’aereo, utilizzato da Ronaldo e Georgina soprattutto per gli spostamenti tra Italia e Portogallo, può trasportare la famiglia del portoghese in 6 ore e 25 minuti da Torino a Funchal, nell’isola del giocatore. Chiamato Astra Galaxy, l’aereo può trasportare fino a 10 passeggeri, e al suo interno presenta ogni tipo di comfort, come telefono, internet, una cabina armadio e un forno.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<