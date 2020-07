Ronaldo: 5 gol per la Scarpa d’Oro

TORINO – Con la doppietta firmata ieri sera Cristiano Ronaldo ha raggiunto la vetta della classifica dei cannonieri in Serie A.

Il portoghese e Immobile sono appaiati in testa a 30 gol, e le quattro giornate di campionato rimaste decreteranno il capocannoniere: se i due puntano al record di 36 reti di Higuain, difficile da avvicinare, il portoghese ha un altro obiettivo, ovvero quello della Scarpa d’Oro. In cima alla classifica c’è Robert Lewandowski che in Bundesliga ha realizzato 34 gol. Ronaldo è a meno 4 con 4 partite da giocare, e chissà che non riuscirà a raggiungere il tedesco e a superarlo.

