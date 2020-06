Romero in campo contro il suo futuro

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà alle 21:45 nella cornice di Marassi il Genoa padrone di casa.

La partita sarà molto sentita oltre che per Mattia Perin, portiere di priorità della Juventus, anche per il difensore Romero, anche lui dei bianconeri. Il gicoatore dovrebbe tornare a Torino il prossimo anno, e la Juventus potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio o decidere di confermarlo per ringiovanire ancora di più la difesa.

