TORINO – Il difensore della Juventus Cristian Romero, di ritorno dal prestito al Genoa, ha già lasciato la Continassa.

Juventus e Atalanta hanno infatti trovato un accordo per portare il giocatore alla corte di Gasperini: prestito con diritto di riscatto a 23 milioni, che può diventare obbligo in base al numero di presenze in maglia nerazzurra e ai risultati che raggiungerà la squadra bergamasca. Con la cessione di Romero, Rugani dovrebbe rimanere un altro anno a Torino.