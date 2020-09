Roma: rischio sconfitta a tavolino contro l’Hellas

TORINO – Dopo aver pareggiato sul campo per 0-0 nella prima partita di campionato contro il Verona, la Roma rischia ora di vedersi togliere anche quel punto.

I giallorossi infatti, da regolamento non avrebbero potuto schierare Amadou Diawara, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla stessa Roma ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”, lista che deve essere presentata il giorno prima della partita entro le ore 12.. Oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà sulla vicenda, ma la Roma rischia il 3-0 a tavolino.