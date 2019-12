Roma: per Pellegrini fascia da capitano e numero 10

TORINO – La Roma si coccola Lorenzo Pellegrini, vero uomo in più per Fonseca. Il centrocampista è in una stagione d’oro dal punto di vista dei numeri e delle prestazioni. Il tecnico spagnolo gli ha dato piena fiducia e libertà di muoversi per il campo per disegnare calcio, in una posizione da trequartista capace di inventare spazi per i compagni. Non vi ricordano nessuno queste caratteristiche? Sì proprio Francesco Totti. Il pupone nel giorno del suo addio dichiarò apertamente di vedere nell’ex Sassuolo il futuro della Roma e così sarà. La società sta lavorando per blindare il giocatore con un nuovo contratto, eliminando la clausola rescissoria e affidandogli fascia da capitano e maglia numero 10, una vera e propria ‘Tottizzazione’.