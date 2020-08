Roland Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona

TORINO – Adesso è arrivata anche l’ufficialità, Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona.

L’ex ct dell’Olanda succede a Quique Setien, esonerato dopo la sonora sconfitta in Champions League con il Bayern Monaco per 2-8. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al giugno del 2022, con il Barcellona che ha ufficializzato anche Ramon Planes come nuovo direttore dell’area tecnica, al posto del dimissionario Eric Abidal.

