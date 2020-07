Rivaldo: “Alcuni sponsor vorrebbero Messi e Ronaldo insieme”

TORINO – L’ex giocatore del Barcellona Rivaldo ha parlato intervistato dai microfoni del sito Betfair di Lionel Messi.

“Se sta pensando di andarsene, si vede che c’è qualche problema nello spogliatoio del Barcellona e può darsi sia stanco di tutte le voci circolate intorno alla società negli ultimi mesi. Quando scadrà il suo contratto avrà 34 anni, ma con le qualità che ha credo che potrebbe tranquillamente giocare ancora in Premier League. Se quello che vuole è un trasferimento ha il diritto di spostarsi, ritrovare Guardiola al Manchester City potrebbe essere stimolante per Leo, dopo che insieme hanno costruito un gran gruppo al Barcellona.

“Penso che alcuni agenti stiano già sognando la coppia Messi-Ronaldo alla Juve. Sarebbe un boom pazzesco, penso che i bianconeri con la spinta che avrebbero per visibilità e marketing recupererebbero qualsiasi investimento in poco tempo. Vederli insieme sarebbe un evento storico, molti sponsor credo che se lo augurerebbero e per questo potrebbe essere una possibilità”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<