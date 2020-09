Rio Ferdinand: “Ronaldo 101 gol? Tanti nopn ci riescono in tutta la carriera”

TORINO – L’ex difensore e giocatore del Manchester United Rio Ferdinand ha parlato intervistato dopo Portogallo-Svezia.

Il giocatore ha fatto i complimenti a Cristiano Ronaldo per i 101 gol in Nazionale: “Sono Rio, il tuo maestro, il tuo idolo e il tuo Messia. Centouno gol per la Nazionale… E’ pazzesco, tanti non riescono a farli neanche in tutta la loro carriera. E questo riguarda solo la Nazionale. Però conosco quanto lavori, quanta fame hai. Ora dritto al prossimo obiettivo, al prossimo record”.