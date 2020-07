Rientro difficile per Chiellini

TORINO – La Juventus esce con un punto dal Mapei Stadium, e con molti problemi ancora da risolvere.

Uno di questi riguarda la fase difensiva, troppo carente nelle ultime partite. Ieri sera è tornato dal primo il capitano Giorgio Chiellini, che è sembrato comunque in evidente difficoltà fisica, tanto da chiedere il cambio al 20’, per poi finire comunque il primo tempo. Oggi si determineranno le sue condizioni, e se potrà essere a disposizione per Lunedi.

