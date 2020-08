Ricciardi: “Stadi aperti? Con i numeri attuali non si può fare”

TORINO – Il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi ha parlato intervistato dai microfoni di Rai 3.

Ricciardi ha parlato della possibile riapertura degli stadi in Italia in vista della nuova stagione: “Dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo, potremo valutare una riapertura controllata delle manifestazioni di massa. Con i numeri attuali non lo possiamo ancora fare. Al momento, le partite di calcio si possono svolgere solo senza pubblico”.

