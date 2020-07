Ribery: “Ronaldo non si accontenta mai, questo fa la differenza”

TORINO – Il giocatore della Fiorentina Franck Ribery ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“La Juve è una squadra molto forte ma in Europa non è mai facile, poi quest’anno ci sono ancora più incognite del solito. Ci sono squadre molto forti, come Real, City e ovviamente il Bayern. Cosa colpisce di Ronaldo? La grandissima fame, ha sempre voglia di migliorarsi, cerca sempre nuove sfide, non si accontenta mai, né in allenamento né in partita, è questo che fa la differenza.”.

“Chiesa? Ha caratteristiche tecniche straordinarie, può essere utile in più zone del campo a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda il suo futuro vale lo stesso discorso fatto per Castrovilli. Federico é giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potrà raggiungere i risultati che desidera”.

