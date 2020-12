Renzi ironizza su Juventus-Fiorentina: “E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono”

TORINO – Ieri sera la Juventus ha perso la sua ultima partita del 2020 contro la Fiorentina in casa, perdendo con un rovinoso 0-3 dopo aver disputato tre quarti della partita in 10.

L’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, tifoso della Viola, ha commentato sulla sua pagina Facebook la vittoria della squadra di Prandelli, che non trovava i tre punti da oltre due mesi in campionato: “E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più. Serata splendida, grazie Mister e grazie ragazzi”

