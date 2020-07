Recoba: “La Juve continuerà a vincere per molti anni”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Alvaro Recoba ha parlato intervistato dai microfoni di 90min.com.

“Se l’Inter spezzerà il dominio della Juventus? Spero di sì, prima o poi dovrà riuscirci. Nel corso degli anni Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli hanno provato a competere con i bianconeri che però hanno una rosa profondissima e piena di campioni. Se si guarda ai giocatori che non giocano nella Juventus, si può facilmente vedere che sono tutti nomi che troverebbero spazio nelle altre squadre. Credo che la Juventus continuerà a vincere ancora per molti anni, per una questione principalmente economica”.

