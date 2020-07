Rebic: “Higuain e bernardeschi sempre a terra, Szczesny ha fatto il fenomeno a parole”

TORINO – Il calciatore del Milan Ante Rebic ha parlato intervistato dai microfoni di Sportweek

“Conosco le mie qualità e sono forte nella testa, tanto che a Higuain ho parlato chiaramente quando è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco: non mi piacciono quelli come lui che fanno così, idem Bernardeschi. Ibrahimovic invece prende un sacco di botte e si alza subito, gli altri piangono troppo. Quando ho parlato con Higuain allora Szczesny mi è venuto vicino a dirmi “perdi due a zero, non fare il fenomeno“. Normalmente avrei replicato ma stavolta non ho aperto bocca, poi gli ho segnato”.

