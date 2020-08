Ravanelli: “La Juve deve essere brava a riattaccare la spina e tornare a essere cattiva”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“I bianconeri hanno una rosa migliore, giocatori più forti e anche più esperienza, ma la stagione dopo lo stop ha cambiato completamente i connotati, ha scombussolato tutto, quindi… vale tutto. Non è facile fare un pronostico, tanto più nelle gare a porte chiuse: quest’ultimo fattore penalizza la Juve. Lo Stadium nelle notti di Champions è una bomboniera che trascina la squadra, che dà coraggio. La rimonta dello scorso anno contro l’Atletico è stata resa possibile anche da un’atmosfera particolare: contro il Lione non ci sarà niente di simile.”

“Le ultime gare di campionato? Ma sono partite che non fanno testo: la squadra ha completamente mollato mentalmente dopo aver messo in cassaforte lo scudetto: ci sta, soprattutto dopo aver lasciato tante energie dal punto di vista fisico a causa del grande caldo. Ora però la Juve deve essere brava a riattaccare la spina e tornare a essere cattiva. Contro il Lione ci vuole una grande attenzione nella fase difensiva, non bisogna commettere nessun errore perché loro hanno giocatori, come ad esempio Depay, che ti possono castigare. E subire un gol sarebbe quasi letale. Poi davanti bisogna essere cinici, non credo che i francesi concederanno molto e le occasioni andranno sfruttate”.

“Ronaldo in queste partite fa sempre la differenza, ma molto gira attorno alla condizione di Paulo Dybala. L’argentino è stato il miglior giocatore del campionato e nell’ultimo periodo è migliorato molto, anche fuori dal campo: è diventato uomo e sarà la bandiera della Juve nei prossimi anni. Spero vivamente che riesca a recuperare. Ma il compito più importante lo avrà il centrocampo: deve proteggere la difesa e far girare velocemente la palla. E la vera Juve, quella vista nelle due partite contro l’Inter o contro il Napoli all’andata, lo può fare”.

